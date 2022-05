Achtjähriger vor Phuket von Raubfisch attackiert

Phuket – Vor einem Strand der thailändischen Insel Phuket ist ein achtjähriges Kind von einem Raubfisch attackiert und schwer am Bein verletzt worden. Den Rettungsdiensten zufolge könnte es sich um einen großen Barrakuda oder um einen Hai gehandelt haben. Der Vorfall habe sich bereits am Sonntag am Kamala Beach ereignet, berichtete die Bangkok Post am Dienstag. Der Bub, dessen Nationalität zunächst nicht klar war, habe Bisswunden an der rechten Wade.