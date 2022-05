Raiders-Headcoach Medinov: „Ich glaube an Karma“

Innsbruck – „Du kannst dir vorstellen, wie es mir geht“, holte Headcoach Amir Medinov am Tag nach dem Aus im Play-off-Halbfinale der zweiten rot-weiß-roten Basketball-Liga aus. „Ich habe immer noch Bauchweh.“ Zu hart war die Last-Minute-Niederlage (60:61) gegen die Güssing/Jennersdorf Blackbirds vor heimischer Kulisse am Sonntagabend.

Trotzdem wollte der leidenschaftliche Coach den Blick auf das große Ganze richten. Und da konnte er bereits wieder lachen: „Alles in allem haben wir doch eine unglaubliche Saison gespielt. Das muss man schon festhalten.“ Dass am Ende mit dem verpassten Finaleinzug das Tüpfelchen auf dem i gefehlt hat, sollte nicht überwiegen. Auch die 500 Fans quittierten den Auftritt der Raiders mit Standing Ovations.

Was die Zukunft betrifft, hofft Medinov auf das berühmte Karma: „Ich glaube an Karma. Irgendwann kommt das im Leben zurück. Vielleicht nächste oder übernächste Saison.“ Nuener und Co. wollen nun den Spielern einmal „die verdiente Ruhe gönnen. Dann werden wir uns an die Verträge machen.“