Braunbär im Landkreis Garmisch-Partenkirchen gesichtet

Garmisch-Partenkirchen – Ein Braunbär ist im Landkreis Garmisch-Partenkirchen in eine Fotofalle getappt. Die Aufnahme der Wildtierkamera stammt vom Wochenende, wie das Bayerische Landesamt für Umwelt am Dienstag in Augsburg mitteilte. Weitere aktuelle Sichtungen sind demnach noch keine bekannt. Das letzte Mal wurde in Bayern im Frühjahr 2020 ein Braunbär gesichtet.