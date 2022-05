Kollision in St. Veit in Defereggen: Betrunkener Autofahrer übersah Lkw

St. Veit in Defereggen – Ein Lkw und ein Auto sind am Dienstagmorgen in St. Veit in Defereggen kollidiert, dabei zog sich der 52-jährige Autofahrer Verletzungen zu. Laut Polizei wollte er gegen 6.30 Uhr aus dem Ortsteil Bruggen auf die Defereggentalstraße (L 25) einbiegen. Dabei übersah er – laut eigenen Angaben aufgrund der tiefstehenden Sonne – einen auf der L25 in Richtung St. Jakob fahrenden Lkw.