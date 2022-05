Shoppingvergnügen und Markttreiben bis in die späten Abendstunden

Wenn Schwaz am Freitag ab 17 Uhr zum Abendshopping einlädt, ist ein buntes Treiben garantiert. © Stadtmarketing Schwaz

Sowohl in der Altstadt als auch im Einkaufszentrum Stadtgalerien kann an diesem Abend bis 22 Uhr geshoppt und gebummelt werden. Ab 17 Uhr sorgen in der Innenstadt unter anderem Tanz-Shows des Tanzvereins Caramba für gute Unterhaltung.

Außerdem werden in der ganzen Stadt Walking-Acts mit diversen Showeinlagen anzutreffen sein. Von Stelzengehern sowie Seifenblasen- und Ballonkünstlern bis hin zu Jonglierkunst ist hier garantiert für die ein oder andere Überraschung gesorgt. Auch das Life Radio Tirol wird mit einem Glücksrad vor Ort sein und tolle Preise verlosen. Gute Stimmung garantiert nicht nur ein Live-DJ, sondern auch zwei Live-Bands, die musizierend in der Altstadt umherspazieren.

Wenn Schwaz am Freitag ab 17 Uhr zum Abendshopping einlädt, ist ein buntes Treiben garantiert.

Auch im Einkaufszentrum Stadtgalerien ist an diesem Abend viel los: Bei den Pop-up-Fashionshows werden aktuelle Trends präsentiert.

Weitere Programmpunkte sind eine Selfie-Box, Kinderschminken, Air-Brush-Tattoos, Live-Musik, Künstler und vieles mehr. –

Genießen Sie diesen einzigartigen Einkaufsabend in der Silberstadt!

Von Mai bis Oktober verwandelt sich die Schwazer Altstadt wieder in eine Schmankerlstraße.

Schwaz kocht auf

Von 5. Mai bis 6. Oktober dreht sich in der Schwazer Innenstadt jeden Donnerstag alles rund um das Thema Kulinarik. Von 11 bis 14 Uhr verwöhnen die Schwazer Gastronomiebetriebe mit besonderen Spezialitäten.

Ob süß oder herzhaft, traditionell oder exotisch, leicht oder deftig – jeder kommt auf seinen Geschmack! Das Angebot reicht von Tiroler Speisen bis hin zu orientalischen Gerichten, Burger, Grillspezialitäten u. v. m. Zudem laden die Gastgärten bei schönem Wetter zum Verweilen ein. Die Altstadt der Silberstadt ist perfekt, um das frühlingshafte Wetter zu genießen.

Alle Teilnehmer und Angebote: www.kaufinschwaz.at/events

Beim Schwazer Frischemarkt stehen regionale und bäuerliche Produkte von über 15 Anbietern im Mittelpunkt. © Stadtmarketing Schwaz

Schwazer Frischemarkt

Der Markt, bei dem sich alles um Frische und Regionalität dreht!

Das Angebot am Schwazer Frischemarkt lässt keine Wünsche offen: Von Krapfen, Kuchen, Pralinen, frischem Fisch, Obst und Gemüse bis hin zu Milchprodukten und selbstgemachtem Brot ist alles erhältlich, was man für einen Wocheneinkauf braucht. Im Mittelpunkt stehen frische, regionale und bäuerliche Produkte. Der Frischemarkt findet bis einschließlich Oktober an jedem letzten Samstag im Monat (ausgenommen Juli) von 8.30 bis 13 Uhr in der Schwazer Altstadt statt.

Tipp: Ideal verbinden lässt sich der Frischemarkt mit dem Schwazer Bauernmarkt, welcher jeden Samstag von 8.30 bis 12 Uhr in der Schwazer Innenstadt stattfindet. Weitere Infos: www.markt.schwaz.at

Auf historischen Spuren durch die Silberstadt. © Stadtmarketing Schwaz

Kostenlose Stadtführungen

Von 23. Juni bis 22. September finden jeden Donnerstag um 15 Uhr kostenlose Stadtführungen in Deutsch statt. Der Dachstuhl der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt ist nur eine der zehn sehenswerten Stationen. Treffpunkt für alle Führungen ist vor dem Silberregion-Shop „Schatzkammer“ (Franz-Josef-Straße 23, 6130 Schwaz).

Im Juni werden rot-weiß-rote Weine verkostet. © Angélica Morales - Ichmachefotos.com

Weinfest am Marktplatz

Beim Weinfest am 24. und 25. Juni am Marktplatz der Stadtgalerien präsentieren verschiedene österreichische Winzer ihre edlen Tropfen. Dabei stehen die vielen unterschiedlichen heimischen Rebsorten im Mittelpunkt und können nach Lust und Laune verkostet werden. Los geht’s an beiden Tagen um 16 Uhr.

Neueröffnung: Schwåzeria