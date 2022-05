Fuchs bestreitet im Ausschuss Vorwürfe, Teil von ÖVP-Netzwerk zu sein

Der Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien Johann Fuchs (l.) im U-Ausschuss. © APA/HELMUT FOHRINGER

Wien – Der ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss hat sich am Dienstag mit dem Streit zwischen der WKStA und deren Vorgesetzten beschäftigt. Den Auftakt machte der Oberstaatsanwaltschaft-Wien-Leiter Johann Fuchs, der den Vorwurf der Opposition, Proponent eines türkisen Netzwerkes innerhalb der Justiz zu sein, strikt zurückwies. Am Nachmittag war noch die Befragung des mittlerweile suspendierten Sektionschefs Christian Pilnacek angesetzt, gegen den ähnliche Vorwürfe erhoben wurden.

Fuchs schließt politische Einflussnahme aus

"Ich gehöre keiner Partei an, ich bin kein Mitglied eines wie immer gearteten Netzwerkes", betonte Fuchs gleich zum Auftakt seiner Befragung. Politische Einflussnahme auf die Ermittlungshandlungen könne er ausschließen, diese wäre bei ihm auch sinnlos, wiederholte er im Lauf seiner Befragung. Der 1965 geborene Niederösterreicher ist seit 2018 Leiter der OStA Wien, die auch die Arbeit der WKStA kontrolliert - zwischen diesen beiden Ermittlungsbehörden schwelt seit Jahren ein tief gehender Konflikt. Die Auseinandersetzungen - etwa rund um die Causa Eurofighter - wurden zwischen Fuchs, Pilnacek auf der einen und der WKStA bzw. deren Leiterin Ilse-Maria Vrabl-Sanda auf der anderen Seite auch öffentlich in Interviews, mit Anzeigen und Gegenanzeigen ausgetragen.

Er sei Staatsanwalt - und als solcher den Gesetzen verpflichtet, sagte Fuchs in seinem Eingangsstatement am Dienstag. Sein Ziel als Leitender Oberstaatsanwalt sei es in der Vergangenheit und auch jetzt, die ihm zugeordneten Staatsanwaltschaften durch eine "kollegiale Dienst- und Fachaufsicht zu unterstützen" - und nicht zu behindern. Die im U-Ausschuss behandelten Vorkommnisse hätten "ohne Zweifel" das Ansehen der österreichischen Strafjustiz beschädigt, konstatierte er. Er vertraue aber der Gestaltungskraft der Justiz und gab sich sicher, dass nicht nur er gelernt habe, dass sich Konflikte, die emotionalisiert und auf persönlicher Ebene ausgetragen werden, niemals auszahlen.

Sitzung zu Eurofighter-Verfahren sei "aus dem Ruder" gelaufen

Zur berühmt-berüchtigten Dienstbesprechung zum Eurofighter-Verfahren vom 1. April 2019, aus der Pilnaceks emotionale Worte publik wurden (dieser sprach damals u.a. von einem "Scheißakt" und forderte mit den Worten "Setzts euch z'samm und daschlogts es" die Einstellung von Verfahrensteilen) erklärte Fuchs, er habe diese Sitzung damals auf Wunsch der Leiterin der WKStA einberufen. Ziel sei es gewesen, nach der Übertragung des Eurofighter-Verfahrens an die WKStA eine "effiziente, konsequente und zielorientierte" Weiterführung und Finalisierung der Ermittlungen sicherzustellen.

Die Sitzung sei dann seiner Meinung nach deshalb so "aus dem Ruder" gelaufen, da es einigen Sitzungsteilnehmern weniger um die Klärung gegangen sei, wie das Verfahren in Zukunft zu führen ist, sondern um die Fehler der Vergangenheit - und darum, wer die Schuld an den bisherigen Versäumnissen hat. Er habe kalmieren wollen - das sei ihm aber nicht gelungen. Wenn er einen Fehler gemacht habe, dann den, dass er nicht mehr den richtigen Draht gefunden habe, aktiv den Kontakt zur Leiterin der WKStA zu verbessern sowie dass er es nicht geschafft habe, dieses Verfahren in "ruhigere Gewässer" zu bringen.

Großverhandlungen würden oft zu lange dauern, sagte Fuchs - das habe er intern schon im Jahr 2019 diskutieren wollen. Nach der genannten Dienstbesprechung sei es aber nicht möglich gewesen, derartiges offen zu diskutieren.

Auch betonte Fuchs abermals, dass es im Ibiza-Komplex die behaupteten "überbordenden Berichtspflichten" nicht gegeben habe. Er habe auch nie Ermittlungen oder eine Observation gegen die WKStA geplant oder eingeleitet - derartiges habe es auch nie gegeben. Angesprochen auf einen Chat mit Pilnacek über eine etwaige "Observation" der WKStA wegen vermuteter undichter Stellen, meinte Fuchs, dass dieser lediglich den "Grad der Verzweiflung" widerspiegelte. Schließlich seien wiederholt Interna aus Dienstbesprechungen oder Weisungen an die Öffentlichkeit gelangt. Dabei sei es nicht um einen singulären Abfluss von Informationen gegangen, vielmehr sei dies Dauerthema gewesen.

"Monitoring-System" für besseren Überblick

Daher habe man auch ein "Monitoring-System" etablieren wollen. "Damit wir proaktiv einen besseren Überblick über die Situation bekommen." Dabei habe es sich nicht um die Aufnahme von Ermittlungen gehandelt, sondern es sei lediglich darum gegangen, in Zukunft Medienveröffentlichungen systematischer zu monitoren ("Zeitungen lesen") und zu schauen, welche internen Informationen an die Medien gelangen.

Zudem sei bei den medial aufgegriffenen Chats oftmals ein Vorgang "herausfiletiert" worden. Dabei habe es sich jedoch um eine Kommunikation unter vier Augen gehandelt, wie eine "Plauderei" im Wirtshaus, so Fuchs: "Dabei sind auch viele Dinge angedacht worden, die nicht machbar sind." Die Frage der Observation der WKStA sei eines davon gewesen.

Auch verwehrte sich Fuchs "entschieden" gegen Interpretationen, er hätte im Zuge der Ermittlungen gegen ihn selbst versucht, belastende Daten zu löschen. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck habe dies untersucht und alle Ermittlungen dazu eingestellt bzw. mangels Anfangsverdachts erst gar nicht aufgenommen. Dazu, dass er im Internet nach Möglichkeiten zur Löschung und Wiederherstellen von Daten recherchiert habe, meinte Fuchs, dass er damals wohl nicht der einzige gewesen sei, der das gemacht habe. Das Thema sei mit der öffentlichen Diskussion über die Chats von Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid interessant geworden.

Diskussion um Warnung an Pilnacek

Rund um das Thema Eurofighter entspann sich in der Befragung, die sich bis in den Nachmittag hineinzog, ein zähes Ringen zwischen Fuchs und SPÖ-Abgeordnetem Jan Krainer. Konkret fragte Krainer Fuchs, ob dieser Pilnacek von einer Anzeige Peter Pilz gegen ihn informiert habe. Krainer zitierte eine Chat-Nachricht ("Lieber Christian, zu deiner ganz persönliche Vorausinformation: Jetzt hat der Pilz dich angezeigt"). Zu Krainers Frage, ob dies eine "übliche Vorgangsweise" der Staatsanwaltschaft sei, dass Angezeigte derart informiert werden, sagte Fuchs, er tue sich "schwer, die Frage in einen Zusammenhang mit dem Untersuchungsgegenstand zu bringen".

Der suspendierte Sektionschef Christian Pilnacek auf dem Weg zum U-Ausschuss. © APA/HELMUT FOHRINGER