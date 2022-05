Iss ganz einfach à la Vorarlberg: So schmeckt „s'Bescht usom Ländle"

Innsbruck/Dornbirn – „Ein Stück Vorarlberger Esskulturgeschichte" hat die leidenschaftliche Köchin Eva Fischer vergangenes Jahr in ihrem Buch „Vorarlberger Küche – S‘Bescht usom Ländle" (Tyrolia Verlag, 192 Seiten, 25 Euro) festgehalten. Nach vielen Jahren in Wien, wo sie Gesundheitsmanagement studierte, zog es Fischer zurück ihre Heimat Dornbirn – nicht zuletzt, um ihre kulinarischen Wurzeln neu zu entdecken.

Eva Fischer kam 1986 in Dornbirn zur Welt. 2014 gewann die Vorarlbergerin mit ihrem Blog „foodtastic" den AMA Food Blog Award in der Kategorie Newcomer und den 2. Platz für Bestes Design beim Food Blog Award Deutschland. Seit 2015 ist sie als Bloggerin, Food Fotografin und Stylistin, Köchin sowie Kochbuchautorin selbstständig. Außerdem ist sie ausgebildeter Ernährungsvorsorge-Coach.

Dabei kamen schöne Kindheitserinnerungen hoch, wie Fischer im Vorwort schreibt: an „den Riebel bei Oma" etwa und „Großtante Lisis herrliche Öpfol (Apfel-) oder Funkoküachle". Einige der altbewährten Rezepte hat sie für das Kochbuch neu interpretiert, nicht zuletzt, weil sie aufgrund ihrer Zöliakie (Glutenunverträglichkeit) nicht alles essen darf. So kommt die traditionelle „Gerstosuppo“ zusätzlich mit einer glutenfreien Alternative daher, in anderen Speisen wird herkömmliches Mehl mit glutenfreiem ersetzt.