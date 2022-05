Brasilien lädt Wahlbeobachter der EU wieder aus

Brasilia – Brasilien hat ein Beobachter-Team der Europäischen Union für die in diesem Jahr anstehenden Wahlen ausgeladen. Das bestätigten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen sowie ein EU-Sprecher am Dienstag. Brasiliens oberste Wahlbehörde hatte Reuters vergangenen Monat gesagt, zum ersten Mal in der Geschichte des Landes seien EU-Beobachter zu Wahlen eingeladen worden. Brasiliens rechtspopulistischer Präsident Jair Bolsonaro will sich dann der Wiederwahl stellen.