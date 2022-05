Auto fuhr bei Rot in Kreuzung ein: Lenker bei Unfall in Innsbruck verletzt

Innsbruck – An der Kreuzung Holzhammerstraße-Innrain in Innsbruck kam es am Dienstag zu einem Unfall mit einem Verletzten. Laut Polizei fuhr ein 29-Jähriger gegen 15.25 Uhr auf dem Innrain stadtauswärts und und fuhr bei Grün in die Kreuzung ein. Dort prallte sein Auto gegen das Fahrzeug eines 74-Jährigen, der von links vermutlich bei Rotlicht in die Kreuzung eingefahren war. Der 74-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt, an beiden Autos entstand schwerer Schaden. (TT.com)