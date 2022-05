Rettung ist ungewiss: Polit-Krisengipfel zu Wacker ohne Ergebnis

Innsbruck ‒ Quo vadis, FC Wacker? Diese Frage stellte man sich am Dienstag vor dem angekündigten Krisengipfel zur Zukunft des FC Wacker. Im Büro von Landeshauptmannstellvertreter und Sportlandesrat Josef Geisler wurde am Abend im Beisein von Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi und Tirols Fußballpräsident Josef Geisler mit Wacker-Präsident Kevin Radi die Zukunft des FC Wacker erörtert. Und die Zusammenfassung am Ende des Tages: "Kein Ergebnis".