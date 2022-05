Butter am Herd löste Küchenbrand in Erl aus

Erl – Ein unbeaufsichtigter Kochtopf auf einer heißen Herdplatte ist am Dienstagabend in einer Küche in Erl in Brand geraten. Die 73-jährige Bewohnerin wollte in dem Topf Butter zerlassen. Als die Frau den Rauch bemerkte, alarmierte sie die Feuerwehr und versuchte, den Brand mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen.