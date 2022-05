Liverpool nach 3:2 bei Villarreal erster Champions-League-Finalist

Villarreal – Der FC Liverpool hat mit seinem Trainer Jürgen Klopp das Finale der Champions League erreicht und seine Chancen auf vier Titel in dieser Fußball-Saison gewahrt. Der Club aus der Premier League gewann das Halbfinal-Rückspiel beim Bayern-Bezwinger FC Villarreal mit 3:2 (0:2) und zog in das Endspiel in der europäischen Königsklasse am 28. Mai in Paris ein. Das Hinspiel hatte Liverpool am Mittwoch vergangenen Woche mit 2:0 für sich entschieden. Der Gegner wird am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) zwischen Real Madrid und Manchester City (Hinspiel: 4:3 für City) ermittelt.