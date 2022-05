Politik in Kürze: Wahlen und Weisungsfreiheit

Erstmals seit Jahren treten bei der noch bis Donnerstag dauernden Wahl der Zentralpersonalvertretung in der Landesverwaltung neben der Fraktion Christlicher Gewerkschafter (FCG) auch die sozialdemokratischen Gewerkschafter (FSG) an. Geburtshelfer war der ehemalige SPÖ-Landesgeschäftsführer Meinhard Eiter, Spitzenkandidat ist Philipp Hörtnagl-Hechenberger. „Eine Wahl soll eine Wahl sein, anschreiben ist unser Ziel“, sagt Eiter, der auf eine FSG-Vertretung in der Personalvertretung hofft.