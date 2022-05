Moderner Maschinenbau aus alter Tradition: HTL Fulpmes feiert 125 Jahre

Fulpmes – Was heute die HTL Fulpmes ist, hat 1897 als Fachschule für Eisen- und Stahlbearbeitung begonnen. Auch das dazugehörige Schülerheim Don Bosco gibt es seit 100 Jahren. Zum Jubiläum gibt es am 11. Juni einen Festakt.

Zum Jubiläumsfest am 11. Juni sind am Nachmittag die Türen beider Häuser für Interessierte offen. In der „Smart Factory“ zeigen HTL-Schüler, wie vollautomatisierte Fertigung heute funktioniert. Höhepunkt ist ein Festakt um 19 Uhr. Da seit jeher Jugendliche aus allen Teilen Tirols zur Technikausbildung nach Fulpmes kommen, lädt Direktor Schmidt-Baldassari besonders die Absolventen ein: „Das Fest ist ein toller Anlass, um die technische Weiterentwicklung an der HTL zu sehen und frühere Klassenkollegen zu treffen.“ Für die Teilnahme am Festakt ist eine Anmeldung bis 21. Mai an sekretariat.fulpmes@donbosco.at erforderlich. (TT)