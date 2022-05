Limitiertes Starterfeld für die Ötztal Classic füllt sich

Oetz – Die Ötztal Classic gehört zu den beliebtesten Oldtimer-Rallyes in Tirol. Wie gewohnt, findet sie auch heuer Anfang August, exakt von 4. bis 6. August, statt. Und wie üblich sind die Startplätze limitiert. 90 Startplätze sind veranschlagt, wobei sich das Starterfeld rasch füllt. So meldet das Organisationsteam nun, dass auch der Vorarlberger Philipp Brändle bei der 24. Ötztal Classic im Boliden sitzt: Der ehemalige Ingenieur von Ex-Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton wird einen roten Porsche 356 C Bj. 1964 pilotieren, der von MS Design eingesetzt wird.