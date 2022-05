Feuerwehrübung geriet in Sölden außer Kontrolle

Im Zuge einer Einsatzübung am Freitag wurde in diesem Abbruchgebäude ein kontrollierter Brand in einem Parkdeck geübt. © FF Sölden

Sölden – Gerne redet man in Sölden nicht darüber, was am vergangenen Freitagabend passierte – aber die Bilder und kurzen Videos, die im Netz kursieren, sprechen für sich: Eine riesige schwarze Rauchwolke hing über Sölden. Hintergrund war eine Feuerwehrübung in einem Abbruchgebäude. Dabei hatte das „nicht erwartete Dämm-Material“ Feuer gefangen, wie der Kommandant der Sölder Feuerwehr, Georg Schöpf, bestätigt: „Binnen drei Minuten sind die 12 m³ Material abgebrannt.“ Danach war der Spuk vorbei.

Die Feuerwehr durfte die Übung in Absprache mit dem Eigentümer im Garagenparkdeck durchführen. Für die Feuerwehr ein ideales Übungsobjekt, wie Schöpf erklärt. Man habe ein Fahrzeug hineingestellt, Feuer in einem Behälter angezündet und zweimal erfolgreich geübt. „Beim dritten Mal kam es unerwartet zu einer Entzündung von Dämm-Material, welche zu einer kurzen, aber massiven Rauchentwicklung führte. Glücklicherweise wurde bei diesem Vorfall niemand verletzt. Auch an den Nachbargebäuden entstanden keinerlei Rauchschäden.“