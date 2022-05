Projekt „Pedibus": Wie man auf lustig-luftige Art in die Schule kommt

Ein Standort, an dem das Pedibus-Projekt auf Initiative des Elternvereins und in Kooperation mit Land und Klimabündnis Tirol seit Jahren erfolgreich läuft, ist die Praxisvolksschule der Pädagogischen Hochschule Tirol (PHT) in Innsbruck: Drei verschiedene „Pedibus-Linien“ stehen derzeit im Angebot: „Olympibus“, „Halligalli“ und „Fischolino“. Letztere Route startet etwa einmal pro Woche in der Andreas-Hofer-Straße, führt weiter durch die Franz-Fischer-Straße und die Hypo-Passage, dann quer über den Südring und die Fritz-Konzert-Brücke bis zur Schule. Entlang der Strecke werden Kinder an Fuß-„Haltestellen“ aufgenommen. Die Linie „Halligalli“ wiederum startet in Hall, führt zunächst per Zug zum Westbahnhof und von dort weiter zu Fuß. Neue Pedibus-Linien seien jederzeit willkommen, meint Initiatorin Gabriela Egger, Obfrau des Elternvereins der Praxisvolksschule.