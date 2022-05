Nur noch ein Chef für das Tiroler Symphonieorchester

Für die beiden TSOI-Chefdirigenten Kerem Hasan (l.) und Lukas Beikircher stehen die Zeichen in Innsbruck auf Abschied.

Innsbruck – Irene Girkinger, die designierte neue Intendantin des Tiroler Landestheaters (TLT), führt derzeit etliche Kulissengespräche. Sie sondiert das Gelände ihrer künftigen Wirkungsstätte in personeller Hinsicht: Wer bleibt, wer kommt, wer geht – auf und abseits der Bühne?

Gut drei Monate ist es her, dass die Oberösterreicherin, die mit Herbst 2023 Johannes Reitmeier an der Spitze des TLT ablöst, erstmals mit einer größeren Tiroler Öffentlichkeit Bekanntschaft machte: Sie nominierte ein komplett neues Führungsteam für alle Sparten des TLT – Schauspiel, Oper und Tanz. Damit beendete Girkinger in einem Aufwischen auch die lange Ära des populären Tanztheaterchefs Enrique Gasa Valga. Dies hatte einen mittleren Volksaufstand zur Folge: wütende Mails, Tausende Protestunterschriften.