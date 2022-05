Ein Opfer der Mafia? Austrocknender See in den USA gibt jahrzehntealte Leiche frei

Las Vegas – Die anhaltende Dürre im Westen der USA hat zu einer grausigen Entdeckung geführt. Wie die Polizei mitteilte, fanden Ausflügler am ausgetrockneten Ufer eines Sees nahe der US-Casinometropole Las Vegas ein Fass mit den Überresten eines Menschen, der mutmaßlich in den 1980er-Jahren getötet wurde. Die Polizei schloss angesichts des niedrigen Wasserstands des Lake Mead den Fund weiterer Leichen nicht aus, womöglich Opfer von Mafia-Killern.

Der Lake Mead ist der größte Wasserspeicher in den USA. Wegen anhaltender Dürre in den vergangenen Jahren ist sein Wasserstand deutlich gesunken. Am ausgetrockneten Ufer des Sees entdeckten Ausflügler, die mit einem Boot unterwegs waren, am Sonntag im Schlamm das verrostete Fass mit den menschlichen Überresten.