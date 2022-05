Duell zwischen Real und Manchester City um Finalplatz, Alaba nur Zuschauer

Madrid – Es war eine der emotionalsten Szenen in der diesjährigen Champions-League-Saison: ÖFB-Teamspieler David Alaba schnappte sich einen weißen Plastikstuhl und jubelte im legendären Fußball-Tempel Santiago Bernabéu mit 60.000 Zuschauern über einen Treffer von Stürmer-Star Karim Benzema. Eben zuvor hatte ihr Club Real Madrid im Achtelfinal-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain zum 3:1-Endstand getroffen und damit die 0:1-Hinspiel-Niederlage in Vergessenheit geraten lassen. Heute muss Real im Halbfinal-Rückspiel gegen Manchester City wieder eine Aufholjagd starten. Der Wiener Abwehrchef muss dieses Mal aber wegen Adduktorenproblemen passen. Schon bei der 3:4-Niederlage im Hinspiel blieb Alaba zur Halbzeit verletzungsbedingt in der Kabine.

Mit Blick auf den spektakulären Schlagabtausch in Manchester am vergangenen Dienstag träumen Fußball-Fans von einem neuerlichen Leckerbissen. Die „Galaktischen“ aus Madrid – für Alaba wird wohl Nacho Fernández neben Éder Militão in der Innenverteidigung seine Knochen hinhalten – haben erst am Samstag zum 35. Mal den spanischen Meistertitel unter Dach und Fach gebracht. „Die Mannschaft ist in einer guten Verfassung, motiviert, konzentriert. Wir haben ein wichtiges Ziel vor uns, eine große Chance, ein weiteres Champions-League-Finale zu bestreiten“, zeigte sich Real-Trainer Carlo Ancelotti, der seit Samstag in allen fünf großen Fußball-Ligen (neben Spanien auch England, Italien, Deutschland und Frankreich) Meistertitel eingefahren hat, optimistisch. Nicht nur im Achtelfinale präsentierten sich die Schützlinge als Stehaufmännchen – auch im Viertelfinale lag das „Weiße Ballett“ daheim gegen Chelsea schon 0:3 zurück, rettete sich aber in die Verlängerung, wo eine 2:3-Niederlage zum Weiterkommen reichte. Heute benötigt Real aber einen Sieg – und wohl einen Sahnetag.