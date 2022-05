„Ich suche das Gesamtpaket": Pietro Lombardi bekommt eigene Castingshow

So erfolgreich, dass er 2019 und 2020 sogar noch einmal zu DSDS zurückkehrte, diesmal allerdings in der Funktion als Juror. Jetzt wolle er wieder „etwas zurückgeben" und ein Gesangstalent fördern, gab er nun auf seiner Instagram-Seite bekannt. Deshalb wird der 29-Jährige demnächst durch seine eigene Castingshow auf RTL+ führen.

Wer bei der Lombardi-Show mitmachen will, sollte sich in jedem Fall beeilen. Anmeldeschluss ist schon der 8. Mai. Interessierte sollen ein Video mit einer Gesangs- oder Rap-Performance hochladen. In ihrem Clip sollen sie zudem erzählen, warum sie auf die große Bühne gehören. Am 16. Mai starten bereits die Dreharbeiten, die bis zum 17. Juni laufen werden. (TT.com/spot)