Bessere Chancen für Frauen mit gynäkologischen Tumorerkrankungen

Wien – Rund 1900 Frauen erkranken jedes Jahr in Österreich an gynäkologischen Beckentumoren. Das sind Gebärmutterhals-, Gebärmutter- und Eierstockkrebs. Aus Anlass des Ovarialkarzinom-Tages (8. Mai) verwiesen am Mittwoch österreichische Experten auf verbesserte Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten, vor allem durch Biomarkeranalyse und danach personalisierte Therapie.

2019 gab es in Österreich infolge dieser Tumorerkrankungen insgesamt 817 Sterbefälle. Das größte Problem ist laut Lukas Hefler, Leiter der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe am Ordensklinikum Linz/Konventspital Barmherzige Brüder, Eierstockkrebs: "Weniger als die Hälfte der Patientinnen überleben langfristig. Weil eine Vorsorge nicht möglich ist, werden drei Viertel aller Erkrankungen erst im fortgeschrittenen Stadium diagnostiziert."

Auch in diesen Bereich, so die Experten, hat in den vergangenen Jahren die Bestimmung von Biomarkern zur Abschätzung des Verlaufes der Erkrankungen und zur auf den Einzelfall abgestimmten Therapie einen hohen Stellenwert erlangt. Bei Gebärmutterhalskrebs im fortgeschrittenen Stadium kann eine Chemo-Immuntherapie bei einem Teil der Betroffenen eine längerfristige Kontrolle der Erkrankung bei hoher Lebensqualität erreichen. Ähnliches gelingt manchmal auch bereits bei Ovarialkarzinomen mit bestimmten molekularen Charakteristika. Hier kommen seit einigen Jahren sogenannte PARP-Inhibitoren und Anti-Angiogenesehemmer in Kombination zum Einsatz.