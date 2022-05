Kind mit E-Scooter entgegengekommen: Radlerin geriet in Innsbruck in Gleise

Innsbruck – Die Polizei bittet nach einem Verkehrsunfall in Innsbruck um Hinweise. Am Mittwoch gegen 16 Uhr fuhr eine Österreicherin mit ihrem Fahrrad auf der Museumstraße in Richtung Westen. Auf der Höhe des Hauses Nr. 1 kam der 28-Jährigen ein Kind mit einem E-Scooter entgegen. Die Frau versuchte auszuweichen, geriet mit den Reifen in die Gleise der Straßenbahn und stürzte.