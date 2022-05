Geplanter Stopp von Öl aus Russland heizt die Inflation an

Wien, Kiew – Zu Jahresbeginn lag der Spritpreis bei rund 1,40 Euro, im März bei über 2 Euro, diese Woche ist er an den meisten Tankstellen mit 1,80 Euro angeschrieben – und wird dabei wohl nicht bleiben, denn mit dem geplanten Embargo von russischem Öl werde „der Druck am Markt steigen“, sagt Wifo-Chef Gabriel Felbermayer. Und das wiederum werde an die Zapfsäulen weitergegeben, „aber nicht eins zu eins“.

Der Ölmarkt bereitet sich an sich schon seit Wochen auf ein mögliches Embargo vor – der Rohölpreis ist bereits stark gestiegen. Jede Einschränkung mache aber weiter Druck, sagt der Wifo-Chef. Am Heizölmarkt ist das bereits spürbar: Seit der Ankündigung des geplanten Einfuhrverbots ist die Nachfrage nach Heizöl „sprunghaft angestiegen“, schreiben die Experten von „fastenergy“ in ihrem Marktbericht. In Zusammenhang mit den gestiegenen Gasölpreisen – Gasöl ist das unversteuerte Vorprodukt von Diesel und Heizöl – dürfte das zu einem weiteren Preisanstieg bei Heizöl führen. Insgesamt geht das Wifo deshalb davon aus, dass das Ölembargo die Inflation „um einen halben, vielleicht einen dreiviertel Prozentpunkt“ ansteigen lasse.