Kanzler Nehammer im Interview: „Keine Rückkehr von Kurz“

Wien – „Alle Wirtschaftsliberalen fallen jetzt gleich in Ohnmacht. Aber in Zeiten der Krise müssen wir zusammenhelfen“, sagt Kanzler Karl Nehammer (ÖVP). Im Interview mit der Tiroler Tageszeitung spricht er über Probleme nach der Privatisierung von Infrastrukturunternehmen: „Wenn keine Krise ist, werfen diese Unternehmen Dividenden ab. In der Krise behindert uns diese Struktur aber.“

Nehammer wird beim ÖVP-Bundesparteitag am Samstag in einer Woche in Graz auch offiziell zum Parteichef gekürt. Vorgänger Sebastian Kurz war im Sommer des Vorjahres noch mit 99,4 Prozent an der Spitze der Volkspartei bestätigt worden. Nehammer legt sich die Latte deutlich niedriger, nämlich beim letzten Parteitagsergebnis von SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner (75,3 Prozent).