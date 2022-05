Mordversuch im Oberland: „Wollte Nachbarn abstechen und aufessen!“

Innsbruck – Es war am 30. November, als eine Oberländerin mit ihren Kindern gerade beim Keksebacken war. Da schlug der Hund an. Als die Frau die Wohnungstüre öffnete, stand der Nachbar davor und bat um Hilfe bei der Wohnungsrenovierung. Die Ahnungslose vertröstete den 22-Jährigen und rief ihren Mann an. Später läutete es wieder und der Nachbar begehrte, bei der Familie zu übernachten. Erbost drängte ihn die Frau aus dem Gang ihrer Wohnung.