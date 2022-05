Kolleg für Tourismus in Innsbruck gesichert

Innsbruck – Die Anmeldungen für das Tourismuskolleg in Innsbruck sind in den letzten Jahren stark zurückgegangen, weshalb der Betrieb gefährdet war. Kurzzeitig sah es nach dem Aus für die Bildungsanstalt aus. Nun kann doch eine Klasse im Herbst starten, so das Land Tirol und das Tourismuskolleg in einer Aussendung am Mittwoch.