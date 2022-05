Freispruch für Ex-EU-Abgeordneten Seeber ist jetzt rechtskräftig

Innsbruck, Wien – Richard Seeber hat in seinem Leben Höhen und Tiefen hinter sich gebracht. Erst der berufliche Aufstieg des Oberländer Familienvaters bis hin zum EVP-Ausschusskoordinator im Europäischen Parlament und zur Leitung des Tiroler Verbindungsbüros in Brüssel ab 2014. Dann plötzlich Ermittlungen durch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) aufgrund einer Whistleblower-Anzeige. Diese sollten Seeber mitsamt einer Betrugsanklage insgesamt über acht Jahre verfolgen und seine Karriere per Suspendierung komplett auf Eis stellen.