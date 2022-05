Elektroroller an Ladekabel löste Brand in Wörgl aus

Wörgl – In der Nacht auf Donnerstag kam es im Keller eines Mehrparteienhauses in Wörgl zu einem Brand. Ausgelöst wurde dieser durch einen mittels Ladekabel an die Steckdose angesteckten Elektroroller. Die Feuerwehr Wörgl rückte mit rund 35 Mann aus und konnte das Feuer rasch löschen.