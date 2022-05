Jugendredewettbewerb: Junge und kritische Stimmen begeisterten

Die Landessiegerinnen und Landessieger der Kategorien „Spontanrede“ und „Sprachrohr“ sowie „Klassische Rede“ in den unterschiedlichen Schultypen dürfen sich nun in weiterer Folge beim Bundesfinale von 13. bis 15. Juni in Wien mit den besten Rednerinnen und Rednern aus den anderen Bundesländern messen. „Dass sich die Jugendlichen mit aktuellen gesellschaftsrelevanten Themen beschäftigen und sich kritisch, aber dennoch respektvoll dazu äußern, zeugt von Engagement und ist für unsere Gesellschaft von unschätzbarem Wert“, betont Jugendlandesrat Anton Mattle. Eine lebendige Demokratie lebe vom Diskurs und von Menschen, „die nicht schweigen, sondern sich artikulieren und ihre Standpunkte aktiv vertreten. Die Teilnahme am Redewettbewerb ist nicht zuletzt auch ein großer Gewinn für die persönliche Entwicklung der Jugendlichen“, fügt der Landesrat an. (TT)