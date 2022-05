Szenarien für eine Wirtschaft ohne russisches Gas

Innsbruck, Wien – Österreich stolpert „relativ planlos“ durch die aktuelle Gaskrise, sagt der Leiter der wirtschaftsliberalen Denkfabrik Agenda Austria, Franz Schellhorn. Einen Plan für den schlimmsten Fall, also das Aus von russischem Gas, gebe es offenbar nicht. Die Denkfabrik hat daher in drei Szenarien errechnet, was passiert, wenn kein russisches Gas mehr fließt. Stagflation, aber auch Rezession seien wahrscheinlich. Im optimistischen Szenario der Berechnungen könnten kurzfristig zwei Drittel des Gas-Einbruchs kompensiert werden.