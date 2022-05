Mit etwas Glück einen von 3 Weber-Grill im Gesamtwert von über € 2.200,- gewinnen!

Teilnahmebedingungen: Ich bestelle das Testabo der Tiroler Tageszeitung, welches nach 4 Wochen automatisch endet. Dieses Angebot ist bis zum 26.5.2022 im Bundesland Tirol gültig. Weder ich noch in meinem Haushalt lebende Personen haben in den letzten sechs Monaten ein Abo der Tiroler Tageszeitung bezogen. Die Gewinner werden schriftlich, bis spätestens 31.5.2022, verständigt und in den Print- sowie Onlinemedien der Tiroler Tageszeitung veröffentlicht. Die Gewinnübergabe erfolgt bis spätestens 10.6.2022. Unter allen teilnehmenden Testabonnenten und Abonnenten wird je eines von 3 Weber Grill im Gesamtwert von über € 2.200,– verlost. Beschreibung Grill: Crossover Zündsystem: Zuschalten des zweiten Brenner ohne weiteres Zünden; Edelstahl Flavorizer Bars: die Aromaschienen verleihen dem Grillgut ein unwiderstehliches Grillaroma; GBS-Grillrost aus porzellanemailiertem Gusseisen mit Sear Grate Einsatz: ermöglicht die Verwendung aller GBS-Einsätze; Sear-Zone: Das Hochleistungs-Hitzesystem für schnelles Hochheizen, Ausbrennen und viel Platz für mehr perfekte Steaks gleichzeitig. Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist nur in Verbindung mit der Erteilung der Zustimmungserklärung zur Kontaktaufnahme möglich. Moser Holding Mitarbeiter und deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.