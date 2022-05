Spielgemeinschaft Linz/Rum: Eine meisterliche Fernbeziehung

Man trainiert getrennt und spielt zusammen – und speziell in der Damen-Bundesliga hatten die Floorballerinnen in den vergangenen Jahren richtig viel zu feiern. Am Samstag kämpften sich Elena Castriotta, Sarah Trenker und Co. durch einen 4:3-Heimsieg gegen den Wiener Floorballverein im Play-off-Finale (best of three) zum zweiten Sieg und holten damit den dritten Titel im vierten Jahr.