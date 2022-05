365 Tage Entspannung: DAS KAISERBLICK****Superior

Die markanten Felstürme des Wilden Kaisers sind das Wahrzeichen von Ellmau und ein Kraftplatz für alle Bergliebhaber. Die sanften Berge der gegenüberliegenden Kitzbüheler Alpen mit ihren Gondelbahnen und Panoramawegen bieten jede Menge Erlebnisse für alle Bergfreunde. Wie auch immer Urlauber am liebsten in den Bergen unterwegs sind: Geführte Wanderungen, ein Wanderrucksack im Zimmer, Wanderstock-Verleih und Wanderwege direkt vor der Hoteltüre und vieles mehr gehören zum Service im Hotel DAS KAISERBLICK****Superior. Oder ob es eine E-Bike-Tour sein soll, um die Region zu erkunden, bleibt den Vorlieben der Naturgenießer überlassen. Am Fuße des Wilden Kaisers liegt auch der reiz- und anspruchsvolle 27-Loch-Golfplatz Wilder Kaiser (30 % Greenfee-Ermäßigung). 88 Hektar idyllisches Golf-Land sind einzig und allein erholsamen Golfrunden und dem perfekten Abschlag gewidmet. Der Golfplatz Wilder Kaiser gilt als einer der schönsten Plätze in ganz Tirol. Hoteleigene Golfcars stehen zum Ausleihen direkt vor der Türe bereit.