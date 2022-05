Der „alte“ Hase und der junge Hai: Zwei Tiroler vor WM-Nominierung

Hat in der Teamverteidigung längst erfolgreich Stellung bezogen – Clemens Unterweger. © APA/Scheriau

Von Alex Gruber

Innsbruck – Nach Michael Raffl kann das österreichische Eishockey-Nationalteam bei der nahenden WM (erstes Match am 14.5. gegen Schweden) auch nicht auf Marco Rossi bauen, der sich am Saisonende bei Iowa Wild, dem AHL-„Farmteam“ seines NHL-Clubs Minnesota Wild, verletzt hat und die Saison deswegen, wie er in den Vorarlberger Nachrichten erklärte, auf Anraten der Ärzte vorzeitig beenden wird.

Heute rückt das ÖEHV-Team erstmals mit Schweden-Legionär Marco Kasper im 26-Mann-Kader wieder zusammen, nach dem letzten Test gegen Deutschland am Sonntag in Schwenningen steht das WM-Aufgebot um Teammanager Roger Bader endgültig fest. „Einer wird dann noch aus dem Kader gestrichen. Ich freue mich erst, wenn ich im Flieger nach Finnland sitze“, notiert Nico Feldner, 23-jähriger Angreifer der Innsbrucker Haie, für den die erste WM-Teilnahme die Krönung seiner bislang besten Saison wäre. Wer in der Vorbereitung erfolgreich neben den Schweiz-Legionären Benjamin Baumgartner und Dominic Zwerger oder den KAC-Cracks Lukas Haudum und Manuel Ganahl stürmt, hat sich ein neues Standing erarbeitet.

Der Osttiroler Clemens Unterweger spuckt nach zehn Jahren in der ersten Liga, weit über 400 Meisterschaftsspielen für Graz und den KAC sowie zwei Titelgewinnen mit den Kärntner Rotjacken vor seiner dritten A-WM längst Eiswürfel. Manch einer attestiert dem 30-Jährigen, momentan vielleicht sogar der beste Verteidiger in der rot-weiß-roten Auswahl zu sein. „So weit möchte ich sicher nicht gehen. Und das sollen andere beurteilen. Ich für meinen Teil versuche mich einfach stetig weiterzuentwickeln“, hält Unterweger fest. Die guten Auftritte gegen Schweden (0:1), Finnland (2:4) und Tschechien (1:4) gelte es zu bestätigen – aber mit dem nötigen Augenmaß: „Wir brauchen nicht zu euphorisch zu werden, weil diese Spitzenteams bei der WM noch besser sind, als sie es bei den Tests waren. Wenn wir gegen unsere unmittelbaren Konkurrenten so auftreten, bin ich aber guter Dinge.“

Wäre schön, wenn der „alte KAC-Hase“ Unterweger den Flieger nach Finnland mit dem jungen Hai Feldner teilt.