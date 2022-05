Kinderpornos und NS-Inhalte im Internet: 2021 über 43.000 Meldungen

Mitarbeiterinnen sichten die gemeldeten Inhalte und leiten jene an die Behörden weiter, die als potenziell illegal eingestuft werden. (Symbolfoto)

Wien – Bei Stopline, der Meldestelle gegen sexuelle Missbrauchsdarstellungen Minderjähriger und nationalsozialistische Wiederbetätigung im Internet, sind 2021 insgesamt 43.496 Meldungen zu mutmaßlich illegalen Inhalten im Internet eingegangen. 8.156 Meldungen – also rund ein Fünftel – betrafen tatsächlich verbotenes Material. Das ist wieder ein neuer Rekord seit Gründung der Meldestelle vor 23 Jahren, hieß es bei einer Pressekonferenz am Donnerstag in Wien.