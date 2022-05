Touristiker fordern Aus für 3G-Regel bei Einreise nach Österreich

Einreisende müssen weite nachweisen durch eine Impfung geschützt, gestetet oder genesen zu sein. © imago

Wien – Ohne 3G-Auflagen darf man in Österreich mittlerweile (fast) überall hin. Für das Einreisen braucht man aber nach wie vor einen Nachweis, dass man geimpft, genesen oder getestet ist. Daran stößt sich die Reisebranche und fordert die "sofortige Aufhebung" dieser Beschränkung. Es gebe keine sachliche Begründung "für eine derart harte Maßnahme", so der Obmann des WKÖ-Fachverbands der Reisebüros, Gregor Kadanka, und die Obfrau des Fachverbands Hotellerie, Susanne Kraus-Winkler.

"Die 3G-Regel ist sowohl für ausländische Gäste, die in Österreich Urlaub machen wollen, als auch für österreichische Reiserückkehrer in der derzeitigen Situation nicht mehr akzeptabel", kritisierte Reisebürobranchenvertreter Kadanka am Donnerstag in einer gemeinsamen Aussendung mit Kraus-Winkler. Die Pandemiesituation habe sich nicht nur in Österreich entspannt. Die meisten Herkunftsländer und Reiseländer wiesen aktuell sogar noch niedrigere Corona-Inzidenzzahlen auf als Österreich, der Trend zeige jedenfalls überall klar nach unten.

Branchenvertreter erwägt rechtliche Schritte

"Wo liegt also die sachliche Begründung für diese Einschränkung?", will Kadanka wissen und drohte gegebenenfalls mit rechtlichen Schritten dagegen. "Wir hoffen hier auf ein Einlenken des Gesundheitsministers, sonst bleibt uns als letzter Ausweg nur, eine Überprüfung der Verhältnismäßigkeit der Verordnung auf dem Rechtsweg in Erwägung zu ziehen."