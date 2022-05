Rollstuhlfahrer stürzte beim Wasserfall in Kundl: Heli-Einsatz

Kundl – Ein 41-jähriger Mann ist am Donnerstagmittag beim Wasserfall in Kundl verunfallt. Der Österreicher war dort mit seinem elektrischen Rollstuhl am Fußweg unterwegs. Gegen 12.55 Uhr war er sich nicht mehr sicher, den Weg alleine bewältigen zu können. Er versuchte, zu wenden und geriet über den Wegrand hinaus. Der Rollstuhl geriet auf unbefestigten Boden, rutschte ab und fiel in ein Bachbett. Der 41-Jährige blieb verletzt liegen.