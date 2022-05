Urlauberin versank im Pinzgau bis zum Oberkörper im Schlamm

Salzburg – Beim Spazieren durch einen derzeit fast wasserlosen Speicherteich ist am Donnerstag eine deutsche Urlauberin in Krimml (Pinzgau) bis zum Oberkörper im Schlamm versunken. Der Ehemann verständigte die Polizei, der es mit Hilfe von Metallplatten, Seilen und Schaufeln gelang, die 54-Jährige aus dem Erdreich zu ziehen und in Sicherheit zu bringen, teilte die Polizei mit.