Zadić hofft auf Gesetz zu Informationsfreiheit "demnächst"

Wien – Justizministerin Alma Zadić (Grüne) hofft, dass ein Informationsfreiheitsgesetz doch bald Realität wird. "Das Recht auf freie Information muss in die Verfassung", beteuerte sie zumindest am Donnerstag bei einer Podiumsdiskussion in ihrem Haus zum Thema Korruption. Dabei zeigte sie sich auch zuversichtlich, dass ein begutachtetes Gesetz "demnächst" umgesetzt werden könnte.

Besetzungen durch Personalsenate und damit eine Angleichung an das richterliche System wünscht sich Koller auch bei den Staatsanwältinnen und Staatsanwälten. Und auch sonst gebe es bei den Anklagebehörden derzeit viel zu tun, wie sie sagte. Ein wichtiger Schritt wäre etwa eine unabhängige Weisungsspitze, deponierte sie in Richtung der Ministerin. Deren Möglichkeit, in jedem einzelnen Strafverfahren eine Weisung zu geben, schaffe nämlich ebenso Vertrauensverlust in der Bevölkerung.