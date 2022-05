Öl-Embargo: Was die Sanktionen für OPEC+ und Europa bedeuten

Analysten erwarten eine steigende Preistendenz für Rohöl, die sich auch auf Produkte wie Benzin oder Diesel auswirken könnte. © JOE KLAMAR

Wien – Die von Saudi-Arabien und Russland angeführte Ölallianz OPEC+ setzt ihre vorsichtige Förderpolitik fort. Die Gruppe lässt sich auch vom geplanten Importstopp für russisches Öl in die EU, der bis Jahresende umgesetzt werden soll, nicht erschüttern.

Entgeltliche Einschaltung

Ändert das europäische Öl-Embargo die Strategie der OPEC+?

Danach sieht es nicht aus. Nach starken Produktionskürzungen zu Anfang der Coronapandemie hat die Allianz ihre Tagesproduktionsziele in den vergangenen Monaten schrittweise angehoben. Im Juni wird die Gruppierung wie schon im Mai 432.000 Barrel (je 159 Liter) am Tag zusätzlich in den Markt pumpen, wie Ölminister der OPEC+ am Donnerstag beschlossen. Allerdings war die Allianz schon bisher nicht in der Lage, die selbst gesetzten Produktionsziele zu erfüllen, weshalb unter Analysten nicht mit einem realen Anstieg gerechnet wird.

Wirken sich die Sanktionen auf die Dynamik innerhalb der Gruppe aus?

Jetzt einen von drei Weber Grill gewinnen TT-ePaper 4 Wochen gratis ausprobieren, ohne automatische Verlängerung Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

Die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) und ihre von Russland angeführten Bündnispartner stehen trotz des russischen Angriffs auf die Ukraine Seite an Seite. Die OPEC spricht den Krieg nicht direkt an und verwendet stattdessen Bezeichnungen wie "geopolitische Spannungen in Osteuropa". "Man will Russland nicht verärgern", sagt Analyst Giovanni Staunovo von der Schweizer Bank USB. Nachdem Russland seine Exporte im April erhöht statt gesenkt habe, bestehe in der Allianz auch kein Interesse, Förderziele offiziell mehr als geplant anzuheben, um Sanktionen auszugleichen.

Wohin kann Russland künftig sein Öl verkaufen?

Vor allem nach Asien. Indien kaufte schon zuletzt mehr günstiges Öl aus Russland, mit dem die südasiatische Wirtschaftsmacht schon lange gute Beziehungen pflegt. Auch China, das sich in der Ukraine-Frage nicht gegen Moskau stellt, kommt als Abnehmer infrage. Allerdings wird die Nachfrage der chinesischen Industrie noch durch die strengen Coronamaßnahmen Pekings gedämpft. Laut Edoardo Campanella von der UniCredit Bank in Mailand gibt es auch Anzeichen, dass russisches Öl auf großen Schiffen auf See mit Öl aus anderen Ländern vermischt wird. So könne die Herkunft verschleiert und das Embargo umgangen werden.

Welchen Stellenwert hatte russisches Öl bisher in der EU?

Vom Gesamtwert der Ölimporte der Europäischen Union entfiel im Vorjahr ein knappes Viertel auf Russland. Die Anteile aller anderen Lieferländer blieben laut EU-Statistik jeweils unter 10 Prozent.

Welche Länder könnten künftig mehr nach Europa liefern?

"Prinzipiell könnten die USA die Ölexporte noch ausweiten", sagte Carsten Fritsch von der Commerzbank. Schon vor der Bekanntgabe der Sanktionspläne kam Öl aus strategischen US-Reserven nach Europa. Damit auch die Produzenten in den Vereinigten Staaten mehr Öl für Abnehmer jenseits des Atlantiks pumpen, brauche es jedoch staatliche Anreize wie etwa Fördergenehmigungen, sagte Fritsch. Außerdem herrsche in der US-Ölindustrie Arbeitskräftemangel. Aus dem Kreis der OPEC-Staaten könnte der Iran künftig an die EU liefern – aber erst, wenn die auf der Kippe stehenden Atomverhandlungen doch noch Erfolg haben. Denn dann würde Washington sein Embargo auf iranisches Öl aufheben. Zudem könnten Golfstaaten wie Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate etwas mehr exportieren.

Bedeutet das auch höhere Preise für Verbraucher?