„Neue Juden“: TT-Analyse zu einer unfassbaren Niedertracht

Seit 1998 gibt es einen nationalen Tag gegen Gewalt und Rassismus, jeweils am 5. Mai. Der sechs Millionen Opfer der Nazis wird gedacht. So war das auch gestern bei einer Veranstaltung im Parlament. Das Datum bezieht sich auf die Befreiung aus dem KZ Mauthausen 1945. Was sich dort und andernorts jahrelang abgespielt hat, ist bis heute unfassbar. Jüdinnen und Juden wurden stigmatisiert, erniedrigt. Zuerst wurde ihnen Hab und Heim genommen, dann das Leben. In einer Todesmaschinerie selbst ernannter „Herrenmenschen“. Die Bilder von den Gasöfen, abgemagerten Menschen, die die KZ-Hölle überstanden haben, dokumentieren die Gräuel.