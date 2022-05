Park und Wohnen: Breite Mehrheit für Öffnung des Tiwag-Areals in Wilten

Robert Koch und Mesut Onay von der Alternativen Liste Innsbruck haben die Petition "Park statt Parkplatz" beim Tiwag-Areal in Wilten gestartet.

Innsbruck – 5000 Quadratmeter unbebaute Fläche im Herzen von Wilten, unweit der Triumphpforte – eine einzigartige Entwicklungsmöglichkeit für die Stadt Innsbruck. Dementsprechend gab es in der Vergangenheit schon mehrere Anläufe, das Areal im Besitz der Tiwag zu bespielen – ohne Erfolg. Bislang.

Ein neuer Vorstoß der Stadt Innsbruck scheint nun endlich von Erfolg gekrönt zu sein. Der Petitionsausschuss des Landes Tirol beschäftigte sich am Donnerstagnachmittag mit dem von Bürgermeister Georg Willi (Grüne) vorgelegten Nutzungskonzept für das Areal. Wie berichtet, sieht die städtebauliche Studie der Innsbrucker Immobiliengesellschaft eine Mischung aus einer Bebauung mit Gewerbeflächen, Wohnungen sowie Kindergarten und öffentlicher Parkanlage vor.

Ins Rollen gebracht hat das Ganze eine Petition der Alternativen Liste Innsbruck (ALI) mit dem Titel „Park statt Parkplatz“. „Ich freue mich sehr, dass endlich Bewegung in diese Sache kommt, und möchte mich bei den knapp 3000 BürgerInnen, welche die Petition unterstützt haben, für ihre Initiative bedanken“, sagt Mingler. Der Petitionsausschuss bringt bei der Landtagssitzung in zwei Wochen einen Dringlichkeitsantrag ein, um eine Stadt-Land-Arbeitsgruppe einzusetzen. Diese soll schnellstmöglich an einer Neunutzung des Areals arbeiten.