SPÖ wieder vor ÖVP in Umfragen

Nehammer vs. Rendi-Wagner im Umfrageduell

Nach einem zwischenzeitlichen Kopf-an-Kopf-Ausreißer liegt die SPÖ in der Sonntagsfrage bei zwei Umfrageinstituten wieder klar vor der ÖVP. Sowohl das Institut für Demoskopie & Datenanalyse (IFDD) für Puls 24 als auch die Lazarsfeld-Gesellschaft für "Österreich" sehen die Sozialdemokraten mit 28 Prozent an der Spitze. Dahinter folgt die ÖVP mit 23 bzw. 24 Prozent Zuspruch in den beiden Befragungen.