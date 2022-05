Gekommen, um in Hard zu bleiben: Schwaz trifft im Cup-Halbfinale auf die Fivers

Schwaz, Hard – Ein Déjà-vu am Bodensee? Wieder sind die Adler in der Sporthalle am See gefordert, wieder wird es ein Härtetest. Nach dem bitteren Liga-Saisonaus im Viertelfinal-Krimi gegen den HC Hard am vergangenen Samstag will Sparkasse Schwaz Handball Tirol heute (20.25 Uhr, laola1 und ORF Sport +) im Cup-Halbfinale gegen die Fivers Margareten das Glück erzwingen. Bei einem Sieg würde morgen das Cup-Finale gegen den Sieger der Partie Hard gegen Bregenz warten.