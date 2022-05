Die Notfalldose für den Kühlschrank

Entgeltliche Einschaltung

Wenn bei einem Notfall der Rettungsdienst kommt, stellen die Einsatzkräfte viele Fragen – oft geht es dabei um lebenswichtige Informationen. Aber was, wenn Sie diese Fragen selbst nicht mehr beantworten können? In so einer Situation kann die Notfalldose des Hausnotrufs Tirol helfen!