Rekordgelüste und Finalambitionen: Beim Weltcup in Seoul will Plangger aufzeigen

Innsbruck – Tobias Plangger redet nicht lange um den heißen Brei herum. „Der Rekord soll fallen“, sagt Österreichs schnellster Mann in der Vertikalen und spricht konkret seine vergangenen Sommer fixierte nationale Bestmarke von 5,814 Sekunden an. Seine Zuversicht vor dem heutigen Weltcup-Auftakt der Speedkletterer in Seoul nähren erstklassige Trainingszeiten. Der zweite rot-weiß-rote Hoffnungsträger heißt Lukas Knapp, bei den Damen fehlt Rekordhalterin Laura Stöckler.

Am Wochenende sind dann in der südkoreanischen Millionenmetropole die Boulderer an der Reihe. Der Kärntner Nikolaj Uznik war beim Weltcupauftakt Mitte April in Meiringen (SUI) als Elfter der Beste und hofft auf eine weitere Steigerung – so wie auch das KVÖ-Damentrio Jessica Pilz, Johanna Färber und Franziska Sterrer. Aushängeschild Jakob Schubert pausiert bewusst und kehrt Ende des Monats in Salt Lake City zurück. (m.i.)