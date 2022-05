Shopping-Night in Schwaz, Austro Fred, Laufevents: Das ist am Wochenende los in Tirol

Plus

Der Mai ist da und mit ihm ein frischer Eventreigen. Von Freitag bis Sonntag darf in ganz Tirol viel geshoppt, viel zugehört, viel gestaunt, viel gelesen, viel gelaufen und viel gelacht werden. Vom Literatur-Festival am Achensee über doppeltes Kabarettvergnügen in Hall bis hin zum Innsbruck Alpine Trailrun und vielseitigen Theaterstücken wird allerhand geboten. Und an der Konzertfront tut sich mit Schlager, Austro-Pop, Jazz und Oberkrainer auch einiges. Unsere Tipps fürs Wochenende im kompakten Überblick.