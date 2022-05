Tories verlieren bei Kommunalwahlen massiv, Premier Johnson angezählt

"Wir haben eine harte Nacht hinter uns in einigen Teilen des Landes, aber andererseits haben wir auch Zugewinne gemacht an Orten, die lange nicht, wenn überhaupt schon einmal, konservativ gewählt haben", sagte Johnson beim Besuch einer Schule in London und versicherte, die Verantwortung für die Ergebnisse zu übernehmen. Im Wahlkampf hatten sich konservative Kandidaten vielerorts von ihrem Parteichef distanziert und teilweise auf Wahlwerbung darum gefleht, sie nicht für Fehler der Regierung verantwortlich zu machen.

Die Abstimmung am Donnerstag galt als erstes Stimmungsbild seit der Affäre um illegale Lockdown-Partys im Londoner Regierungssitz Downing Street und weitere Skandale der Konservativen Partei. Den Tories wird zudem vorgeworfen, die grassierende Lebenskostenkrise nicht in den Griff zu bekommen. Insgesamt wurde über Tausende Sitze in Gemeinde- und Bezirksräten in weiten Teilen Englands sowie in Wales und Schottland abgestimmt. Eine Schätzung der BBC, die am Freitagnachmittag die bereits ausgewerteten Ergebnisse auf das ganze Land hochrechnete, kam zu dem Schluss, dass Labour mit 35 Prozent – fünf Prozentpunkte vor den Tories – als Wahlsiegerin hervorgegangen wäre, hätte am Donnerstag das ganze Königreich gewählt.