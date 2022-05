Täter erbeuten bei Einbruch in Schlitters Käse für mehrere Tausend Euro

Schlitters – In der Nacht auf Freitag brachen bislang unbekannte Täter in die Lagerhalle einer Käserei in Schlitters ein. Dort entwendeten sie insgesamt neun 50-Kilo-Käselaibe. Einen der Laibe ließen die Täter im Freien zurück, die anderen dürften sie mit einem Fahrzeug abtransportiert haben.